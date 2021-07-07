Selde mahsur kalan 100 yaşındaki nine iş makinesiyle işte böyle kurtarıldı Belediye Başkanı Soykan, 100 yaşındaki nineyi iş makinesine taşıdı

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağış sonrasında Akyazı ilçesinde oluşan selde mahsur kalan 100 yaşındaki vatandaş, iş makinesiyle belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemenin yanı sıra yer yer sel felaketlerine de sebep oluyor. Bu doğrultuda Akyazı ilçesi Dokurcun Beyciler Mahallesinde selde mahsur kalan 100 yaşındaki Ayşe Kılıç isimli vatandaş, iş makineleriyle kurtarıldı. Kurtarılma çalışmalarına yardım eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ise yaşlı kadını kucağında taşıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.