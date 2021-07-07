Sakarya'da dere taştı; 1 kişi kayıp

Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde, sağanak sonucu dere taşarken, sel sularına kapıldığı belirtilen Sami Özkul (78) için aramakurtarma çalışması başlatıldı.
Akyazı´da aniden başlayan şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Dedeler Mahallesi´nde sağanak sonrası dere taştı. Dere yatağı kenarında evi bulunan Sami Özkul´un ise dışarıda devrilen direkle uğraşırken, sel sularına kapıldığı belirtildi. Özkul için bölgeye sevk edilen aramakurtarma ekipleri, dere yatağı boyunca çalışma yaptı. Sami Özkul´u arama çalışmalarına devam ediliyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2021-07-07 13:16:50
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