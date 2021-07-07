Sakarya'da dere taştı; 1 kişi kayıp (2)



SİNİR KRİZİ GEÇİREN KIZI BAYILDI

Sakarya´nın Akyazı ilçesinde derenin taşması sonucu sel sularına kapılan Sami Özkul´u arama çalışmaları devam ediyor. Sami Özkul´un kızı evlerinin önünde sinir krizi geçirdi. Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan kadın, "Benim babam buralardadır. Bırakın beni bulayım onu. Benim sesimi duyunca gelir" dedikten sonra baygınlık geçirdi.

Emekli öğretmen Yaşar Bozan, sel sularına kapılan Sami Özkul´un kuzeni olduğunu belirterek, "Biz sabah birlikte dayı oğlumun evinin önündeydik. Daha sel suları yükselmemişti. Bana, "Arabaları dere kenarından uzak bir noktaya alalım" dedi. Ben şeker hastasıyım eve gitmem gerekiyordu. Eve gidip yemek yedim. Sami´nin kaybolduğunu söylediler. Dere taşmıştı, etraf sel sularıyla kaplanmıştı. Hemen AFAD´ı aradık. Şu ana kadar izine rastlayamadılar, arama çalışmalarını dere yatağında ve çevresinde sürdürüyorlar" dedi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-07-07 14:04:32



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