Evinin önüne düşen direği kaldırmak isterken sel sularına kapıldı Yaşlı adamı arama çalışmaları için tüm ekipler seferber oldu Kaybolan kişinin damadı konuştu Bölgedeki çalışmalar havadan da görüntülendi Selsularına kapılan vatandaşın damadı Tuncer Özkul: “Evi dere kenarında zaten büyük bir ihtimal ayağı takıldı suya düştü”

Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağış sonrasında Akyazı ilçesinde oluşan sel felaketinde 78 yaşındaki vatandaş sulara kapılıp kayboldu. Bölgeye giden AFAD ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. Bölgede gerçekleşen çalışmalar ise havadan da görüntülenirken, suya düşen kişinin damadı olayı anlattı.

Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemenin yanı sıra yer yer sel felaketlerine de sebep oluyor. Bu doğrultuda Akyazı ilçesi Dedeler Mahallesinde meydana gelen sel felaketinde sulara kapılan ve bir daha haber alınamayan 78 yaşındaki Sami Özkul için bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Gerçekleşen çalışmalar havadan da görüntülenirken sel sularına kapılıp giden 78 yaşındaki Sami Özkul’un damadı Tuncer Özkul ise olayı duyduktan sonra bölgeye geldiğini ve Sami Özkul’un ayağının takılıp dereye düştüğünü ve suya kapıldığını belirtti.



Evi dere kenarında zaten büyük bir ihtimal ayağı takıldı suya düştü

Sel sularına kapılan 78 yaşındaki Sami Özkul’un damadı Tuncer Özkul, “Kendisi sabah 7.30 gibi suyun şiddetli olduğu anlarda, evi dere kenarında zaten büyük bir ihtimal ayağı takıldı suya düştü. Kimse de bir şey görmemiş, 7.30’dan beri kendisinden haber alamıyoruz. AFAD ekipleri şu anda aramaları gerçekleştiriyor, dalgıçlar gelecekmiş onlarla birlikte inşallah kaybımızı bulacağız. O saatten beri arıyorlar, kepçe de geldi. Hiçbir bulguya rastlanılmadı şuana kadar. Daha önceden 1520 dakika önce evinin yanında uğraşırken görenler var ama daha sonra kayarken veya düşerken görenler yok” dedi.

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