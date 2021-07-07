Sel felaketinde 7 mahalleyi bağlayan köprünün ayaklarında hasar oluştu Köprü giriş ve çıkışlara kapatılırken, bölge halkı alternatif yolları kullanmaya başladı Ayaklarından hasarlanan köprünün yaklaşık 7 mahalleyi bağladığını belirten İdris Peker: "Köprü şu anda yıkılma tehlikesinde. 7 mahalleyi birbirine bağlayan köprüde ulaşım durduruldu"

Sakarya'da etkili olan sağanak yağış sırasında oluşan sel felaketinde Akyazı ilçesinde 7 mahalleyi birbirine bağlayan köprünün ayaklarında hasar oluştu. Bölge halkı ise ulaşımı alternatif yollardan gerçekleştiriyor.

Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemenin yanı sıra yer yer sel felaketlerine de sebep oluyor. Bu doğrultuda Akyazı ilçesi Beldibi Mahallesinde meydana gelen sel felaketinde yaklaşık 7 mahalleyi birbirine bağlayan köprünün ayaklarında tahribat oluştu. Bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerince ise köprünün giriş ve çıkışları ulaşıma kapandı. Köprünün bağladığı mahallelerde kalan vatandaşlar da ulaşımı alternatif yollardan sağlıyor. Yağış sonrasında oluşan sel felaketinde tahribata uğrayan köprü ve bölgesi havadan da görüntülendi.



Köprü şuanda yıkılma tehlikesinde

Sel felaketinde ayaklarından hasarlanan köprünün yaklaşık 7 mahalleyi bağladığını belirten İdris Peker, “Dünden beri etkili olan yağmur, Mudurnu Çayını taşırdı. Beldibi Mahallesinden geçen Mudurnu Çayı, köprünün ayaklarında da hasar oluşturdu. Köprü şuanda yıkılma tehlikesinde. 7 mahalleyi birbirine bağlayan köprüde ulaşım durduruldu. Diğer mahallemizde kayıp olan bir kişinin arama çalışmaları da hala daha sürüyor. Dün akşamdan beri devam eden yağış sonucu sel oluştu. Selin getirdiği malzemeler köprünün ayağında hasar oluştu. Köprü üzerinden ulaşım durdurulunca diğer mahallelerde bulunan alternatif yollardan vatandaşlar ulaşımlarını sağlamaya çalışıyorlar” dedi.



78 yaşındaki vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor

Öte yandan Akyazı ilçesi Dedeler Mahallesinde sabah 07.00 sıralarında sele kapılan 78 yaşındaki Sami Özkul için arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çok sayıda ekibin seferber olduğu arama çalışmasında ise ekiplerin yaşlı adama dair henüz bir bulguya rastlamadıkları öğrenildi.

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