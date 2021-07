Sakarya Valisi Kaldırım: "Cumartesiden bu yana 100’ü aşkın vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik" "Sele kapıldığını düşündüğümüz vatandaşımızı arama çalışmaları sürüyor"

Süveyş Kanalı'nı kapatan "Ever Given" Mısır’dan yola çıktı

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sağanak yağış sonrasında sel felaketinin olduğu Akyazı ilçesinde incelemelerde bulundu. Vali Kaldırım, "Sami Özkul isimli 78 yaşındaki vatandaşımızın kayıp ihbarı geldi, muhtemelen sele kapıldığını düşünüyoruz. Onu arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Cumartesiden bu yana ise 100’ü aşkın vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik" dedi.

Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemenin yanı sıra yer yer sel felaketlerine de sebep oluyor. Bu doğrultuda Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Akyazı ilçesinde meydana gelen sel bölgelerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Kaldırım’a Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Yiğit Turan eşlik etti. İncelemelerde bulunan Kaldırım, yağışların başladığı günden bu yana toplamda 110 vatandaşın kurtarıldığını ve bugün kaybolan vatandaşın arama çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini aktardı.



"Sele kapılan vatandaşımızı arama çalışmaları devam ediyor"

Cumartesi gününden itibaren etkisini gösteren yağışlarla birlikte çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini aktaran Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Cumartesi gününden itibaren başlayan yağışlar Kocaali ilçemizde 2 mahallemizi yoğun bir şekilde etkilemişti. Orada çalışmalar devam ediyor, ilk günden itibaren mahsur kalan arkadaşlar için tahliye çalışmaları yapılmıştı ve akabinde hasar tespiti ile diğer zararları giderme çalışmaları devam ediyordu. Dün geceden itibaren özellikle Akyazı ilçemizde yoğun bir yağış aldı. Şuanda Akyazı ilçemizdeyiz, burada hemen hemen bütün mahallelerimizi etkileyen bir yağış söz konusu. Sami Özkul isimli 78 yaşındaki vatandaşımız onun kayıp ihbarı geldi, muhtemelen sele kapıldığını düşünüyoruz. Onu arama kurtarma çalışmaları devam ediyor, onun dışında bir yaralı ve can kaybımız çok şükür yok” dedi.



"Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor"

Cumartesi gününden itibaren 100’ü aşkın vatandaşın tahliye işlemlerini gerçekleştirdiklerini aktaran Vali Kaldırım, "Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Akyazı Belediye Başkanımız Bilal Soykan burada, SASKİ Genel Müdürümüz, DSİ Genel Müdür Yardımcımız, kaymakamımız bütün ekipler burada sahadalar. Önceden meteoroloji uyarı yaptığı için bütün ekipleri ilçelerimize konuşlandırmıştık. Hem AFAD, hem diğer ekiplerimiz yoğun çalışma yapıyor. Öncelik tabi mahsur kalan vatandaş varsa onların tahliye edilmesi. Cumartesiden bu yana 100’ü aşkın vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Önceliğimiz onların tahliye edilmesi ve can güvenliği. Akabinde ise selin verdiği zararların giderilmesi" diye konuştu.



"186 ev az hasarlı, tespitler devam edecek"

Sahada yoğun bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Kaldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Şuana kadar arkadaşların yapmış olduğu tespitlerde 186 evin az hasarlı olduğu noktasında tespitler yapıldı. Tespitler devam edecek. İnşallah zararlar da belediyelerimiz ve devletimiz eliyle giderilmiş olacak. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, biz sürekli sahadayız. Belediye ve kamu kaynaklarımız ile birlikte yoğun bir çalışma yapıyoruz. İnşallah daha beteri ile karşılaşmayız. Temennimiz can kaybı olmaması, çabamızda o yönde ama yağışta devam ediyor. Meteorolojinin yaptığı uyarıya göre yoğun yağış geceye kadar devam edecek. Sahadayız, İnşallah daha kötü bir tabloyla karşılaşmadan bu afeti atlatmış olacağız. Bugün belediye başkanımız yaşlı bir teyzeyi tahliye etti. Bazen mahsur kalma olayları oluyor ama biz uyarılarımızı yapıyoruz, vatandaşımızda tedbirli. 110 vatandaşımızı gerek botlarla, gerek tüm imkanlarımızla tahliye ettik. Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Şu ana kadar kapalı bir yerimiz yok herhangi bir ulaşım sorunumuz yok sadece 5 mahalleyi bağlayan Mudurnu Çayı üzerinde tahrip olduğu için ulaşıma kapandı ama alternatif yolumuz var. Hemen hemen bütün mahallelerimizi gezdik gezmeye de devam edeceğiz. Bütün yolların açık olduğunun teyidini aldık. Ben bütün vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun diyorum"



"AFAD ekiplerimiz arma ve tarama çalışmalarını sürdürüyor"

Sel sularına kapılan vatandaş hakkındaki son durumu aktaran Vali Kaldırım, "Sabah saat 09.00 sıralarında kayıp ihbarı geldi. Bir vatandaşımız evden dere kenarını düzeltmek için çıkmış ve ondan sonra ihbar geldi. Şu anda AFAD ekiplerimiz arama ve tarama çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

