Sel sularına kapılan yaşlı adamın oğlu konuştu Yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor Sel sularına kapılan adamın oğlu Selami Özkul: “Elektrik direğini düzeltiyormuş sanırım o esnada kaldırmak isterken suya düşmüş”

Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağış sonrasında Akyazı ilçesinde oluşan sel felaketinde sulara kapılıp kaybolan 78 yaşındaki vatandaşın oğlu Selami Özkul, “Bu bölgede arkadaşı ile birlikte geziyormuş o esnada ben yukarıya derenin başına gideceğini söylemiş. Daha sonrasında arkadaşı gittiğini düşünmüş, o esnada sele kapılmış. Ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağış sonrasında oluşan sele kapılan 78 yaşındaki Sami Özkul isimli vatandaşın arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler yaşlı adamın bulunması için bölgeyi didik didik arıyor. Ekiplerin çalışmaları sürdürürken Özkul’un ailesi de evlerinde ümitli bekleyişlerini sürdürüyor. Sel sularına kapılıp giden 78 yaşındaki Sami Özkul’un oğlu Selami Özkul ve ailesi bir umutla ekiplerden güzel haber almayı bekliyor.



Arkadaşı gittiğini düşünmüş, o esnada sele kapılmış

Sele kapılan yaşlı adamın oğlu Selami Özkul, “Elektrik direğini düzeltiyormuş sanırım o esnada kaldırmak isterken suya düşmüş, sabah saat 07.30 sıralarında. Direk sallanıyormuş, Akyazı'daydım ben haber geldi suda kaybolmuş, bulamadık. Telefonla haber verdiler, daha sonrasında geldim buraya bulamadık hala aranıyor. Bu bölgede arkadaşı ile birlikte geziyormuş o esnada ben yukarıya derenin başına gideceğini söylemiş. Daha sonrasında arkadaşı gittiğini düşünmüş, o esnada sele kapılmış. Ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

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