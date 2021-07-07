Sakarya'da dere taştı; 1 ölü (6)

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

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CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sakarya´nın Akyazı ilçesinde, sabah saatlerinde derenin taşması sonucu sel sularına kapılan Sami Özkul, AFAD ekiplerince kaybolduğu yerden yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta ölü bulundu bulundu.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Akyazı Ergün AYAZAlişan KOYUNCU

2021-07-07 21:34:32



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