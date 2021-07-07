Büyükşehir’den selden etkilenen bölgeye anında müdahale

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı ve Hendek ilçelerinde selden etkilenen bölgelerde hayatın normale dönmesi için tüm imkanlarıyla seferber oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şiddetli yağış sonrası olumsuzlukların yaşandığı bölgelerde aralıksız çalışma yapıyor. Kocaali’deki çalışmalarda sona gelen YolBak, SASKİ ve itfaiye ekipleri Ekrem Yüce’nin talimatıyla son 24 saatte yağış rejiminden olumsuz etkilenen doğu ilçeleri Akyazı ve Hendek’te de hayatın normale dönmesi için seferber oldu. İlçe merkezinde ve kırsal bölgelerde taşkının yaşandığı yerleşim alanlarında yardıma koşan ekipler, vatandaşın taleplerine tek tek cevap veriyor. Yaşam alanı dışında, çamur ve taşla dolan derelerde ıslah çalışması yapan Büyükşehir, sel sebebiyle tahrip olan yolları onarıyor. Büyükşehir İtfaiyesi sel mağduru olan vatandaşların evlerinde ve hayvan bakım alanlarında tahliye işlemi uyguluyor.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Selin ciddi olumsuzluklar oluşturduğu Kocaali ilçesinin yanı sıra Akyazı ve Hendek ilçelerinde de yoğun bir çalışma yürütüyoruz. İki ilçemizde taşkınların meydana geldiği dere, kanal ve yollara anında müdahale ediyoruz. Çok sayıda kepçe, iş makinası ve kamyonun çalıştığı ilçelerimizde yaraları sarıyoruz. Belediyemiz müdahalesiyle Kocaali’den sonra selden mağdur olan Akyazı ve Hendek’te de hayat normale dönüyor. Önümüzdeki süreçte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da tedbirler alınmaktadır. Büyükşehir İtfaiyesi de teyakkuz halinde teknik ekibe destek vererek civardaki arama kurtarma faaliyetlerini yürütüyor. 24 saat görev başında olan personelimiz, vatandaşımızın huzuru için çalışıyor” ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.