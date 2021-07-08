Sakarya için çok kuvvetli yağış uyarısı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bugün akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen çok kuvvetli yağış sebebiyle yaşanabilecek fırtına, sel, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara kritik bir uyarıda bulundu. Kurumdan yapılan açıklamada, Sakarya genelinde bugün akşam saatlerine kadar çok kuvvetli yağışın belendiği belirtildi. Vatandaşlara fırtına, sel, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara karşı yapılan uyarıda, "Son değerlendirmelere göre Marmara bölgesi genelinde Sakarya ile birlikte civar iller Kocaeli, Düzce, Zonguldak ve Karabük’te çok kuvvetli sağanak yağış beklentisi bulunmaktadır. İlimiz genelinde yaşanabilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuz durumlara karşı vatandaşlarımız dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Büyükşehir ekiplerimiz teyakkuz halinde, vatandaşlarımızın mağduriyetlerini önlemek için göreve hazırdır" denildi.

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