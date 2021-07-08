Fındık bahçesinde karaca yavrusu bulundu Kontrolleri sonrasında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde fındık bahçesinde bulunan karaca yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesinde bulunan fındık bahçesinde vatandaşlar tarafından karaca yavrusu bulundu. Vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine Karasu Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince yavru karaca veteriner hekim kontrolünden geçirildi. Kontrolleri sonrasında karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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