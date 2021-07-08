Sakarya'da selin ardından onarım ve temizlik çalışması



Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde, sel felaketinin ardından ekipler seferber oldu. Hasar gören su ve elektrik hatları onarılmaya başlandı, dere yatağında temizlik çalışması yapıldı.

Dün yağan yağmur nedeniyle derenin taşması sonucu sel sularına kapılan Sami Özkul (78) yaşamını yitirdi. AFAD ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla Özkul´un cenazesi, olay yerinden 2,5 kilometre uzaklıkta dere yatağında bulundu. Özkul´un cenazesi bugün köy mezarlığında toprağa verilecek. Bu sabah erken saatlerde Akyazı ilçesi Dedeler Mahallesi´ne gelen görevliler, hasar tespit çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yeniden su baskını yaşanmasını önlemek için dere yatağında su akışını engelleyen büyük kaya ve odun parçalarını temizlemeye başladı. Hasar gören su ve elektrik hatlarının onarımı için ise çalışmalar devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Akyazı Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-07-08 12:26:30



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