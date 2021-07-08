SUBÜ, 2021-2022 Akademik Yılı öncesinde paydaşlarla bir araya geldi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yönetici ve akademisyenleri yüz yüze eğitimin başlayacağı 20212022 Akademik Yılı öncesinde ilgili paydaşlarla bir araya gelerek eğitsel ve sosyal alanlardaki hazırlıkları değerlendirdi.

SUBÜ Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aydın Şenol ve MYO akademisyenleri; İlçe Sağlık Müdürü Uz. Dr. Sevda Gürsel, Akyazı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kasım Adem Altun ile Kredi ve Yurtlar İlçe Müdürü Arif Kamil Bostan’ı ziyaret etti. 20212022 Akademik Yılı öncesi ilgili paydaşlara yönelik olarak gerçekleştirilen ziyaretlerle yüz yüze başlayacak eğitimler öncesinde eğitimöğretim ve sosyal imkanlara yönelik detaylar konuşuldu.



Yeni akademik yıla en hazır şekilde başlamayı hedefliyoruz

Öğrencilerin gelmesiyle birlikte ilçenin hareketleneceğini kaydeden Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aydın Şenol, “Bu anlamda paydaşımız olan kurumlarla birlikte gerek sağlık turizmi anlamında ilçemize sağlayabileceklerimiz noktasında geldiğimiz aşama, gerek +1 Eğitim Modelimiz çerçevesinde iş yeri uygulamasına başlayacak öğrencilerimizin durumu, gerekse sosyal ve konaklama açısından öğrencilerimize yönelik yapılabilecekleri konuştuk. Yeni akademik yıla en hazır şekilde başlamayı hedefliyoruz” dedi.



Etkinliklere ev sahipliği yapabiliriz

Akyazı’nın sağlık kentine dönüşümündeki rolünün turizmden geçeceğini kaydeden İlçe Sağlık Müdürü Uz. Dr. Sevda Gürsel, “Bizler de projelerimizle katkı sağlamak istiyoruz. Ayrıca ortak etkinliklere ev sahipliği yapabiliriz. Özellikle romatizmal ve geriatrik hasta grubunun da ilgisini çekebilecek faaliyetlerin çoğaltılması noktasında destek olmaktan kaçınmayacağız” diye konuştu.



Eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif birçok faaliyet yürütüyoruz

Akyazı’ya gelecek öğrencileri ağırlamaktan mutluluk duyacaklarının altını çizen Kredi ve Yurtlar İlçe Müdürü Arif Kamil Bostan, “Konaklama hizmetinin yanı sıra öğrencilerin ders dışı zamanlarını kaliteli geçirebilmeleri, dostluk ve arkadaşlık duygularını pekiştirebilmeleri için eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif birçok faaliyet yürütüyoruz. Ücretsiz kurs ve projeleri meslek yüksekokulumuzla birlikte yürütmekten keyif alacağız” şeklinde konutu.

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