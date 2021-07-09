Sakarya Teknokent’ten bir ilk daha

Sakarya Teknokent TÜBİTAK 1512Girişimcilik Destekleme Programı’nı (BiGG), Boğaziçi TTO ve İstanbul Teknokent konsorsiyumunda uygulayıcı kuruluş olarak yürütmeye hak kazandı.

İlk defa 2020 yılında TÜBİTAK 1512 BiGG Programı’nı uygulayıcı kuruluş olarak yürütmeye hak kazanan Sakarya Teknokent, uygulayıcılığında aynı yılın ilk 1512 BiGG 1. Çağrısı kapsamında mentorluk yapılan 4 iş fikri TÜBİTAK tarafından değerlendirmeye kabul edildi. TÜBİTAK değerlendirmesi sonucunda Sakarya Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Hilmi Nisancı’nın ‘Elektrikli Motorların Elektromanyetik Uygulamaları İçin Ürün Geliştirme Simülatörü’ ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Mücahit Soyaslan’nın ‘Raya Montajlı Tümleşik Asansör Tahrik Sistemi’ iş fikirleri desteklenmeye hak kazandı.

Sakarya Teknokent ilk defa uygulayıcı kuruluş olarak yürüttüğü 1512 BiGG programında iki iş fikrinin kabulü ile yüzde 50 başarı oranına ulaştı. 1512 BiGG Programı kapsamında eğitim ve mentörlük desteği alan girişimciler 200 bin lira hibe desteğinden yararlanarak Teknokent’te şirketlerini kurarak, projelerini hayata geçirecekler. Doğu Marmara’nın Teknoloji ve ARGE üssü olan ‘Sakarya Teknokent’ ulaştığı tam doluluk oranı, 108 firması ve 726 ARGE çalışanı ile Sakarya’nın ARGE potansiyeline, nitelikli işgücü istihdamına ve teknolojiyenilikçi ekosistemine katkı sağlamaya devam ediyor.

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