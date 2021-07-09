Belediye personeline afet eğitimi

Hendek Belediyesi personeline yönelik afet ve acil durumlarda hazırlık seviyesini artırmak amacıyla, Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) eğitmeni tarafından farkındalık eğitimi verildi.

Hendek Belediyesi personeline yönelik afet ve acil durumlarda hazırlık seviyesini artırmak amacıyla, Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) eğitmeni Ercan Kaba tarafından afetler öncesinde alınabilecek önlemler, afet esnasında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken temel hususlar ve hazırlıklar hakkında farkındalık eğitimi verildi. Hendek Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Nikah ve Toplantı salonunda 2 grup halinde gerçekleştirilen eğitim programında bölgede gerçekleşebilecek muhtemel afetler öncesinde alınabilecek tedbirler, afet esnasında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken temel hususlar personele hatırlatıldı. Ayrıca depremin zarar verici etkilerinden korunma yolları, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler, yangınlara ilk müdahale gibi konular hakkında bilgiler verildi. Personele verilen eğitimde, Afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanlarda bulunulmasının çok önemli olduğu vurgulandı.

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