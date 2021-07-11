Korkusuz itfaiye elinde taşıdığı yılanı tekrar doğaya saldı

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Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde itfaiye ekipleri eve giren yılanı çıkartarak tekrar doğaya saldı.

Olay, Kaynarca ilçesi Orta Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine yılan girdiğini gören vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, evin kapı girişinde lastiklerin arasına giren yılanı bulunduğu yerden çıkarttı. Korkusuz itfaiye eri, eline aldığı yılanı bir müddet taşıyarak boş bir arazide tekrar doğaya saldı.

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