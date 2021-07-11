Belediye başkanı 100 yaşındaki kadını böyle kurtardı Bir belediye başkanı kadına şiddete göz yumarken, diğer bir belediye başkanı selde mahsur kalan kadını kurtardı

Giresun’da CHP’li belediye başkanının yanındaki adamlar tarafından darp edilen kadının görüntüleri tüm Türkiye'yi üzerken, bir başka belediye başkanının 100 yaşındaki kadını sel sularından kurtarması izleyenleri duygulandırdı.

Giresun’un Eynesil ilçesinde geçtiğimiz günlerde Ülfet Dikici, oğlu, gelini ve torunları ile birlikte gittiği belediyeye ait parkta CHP’li belediye başkanının gözleri önünde başkanın ekibinin de içinde bulunduğu 10 kişilik bir grup tarafından saldırıya uğradı. Darp edilen kadının görüntüleri tüm Türkiye'yi üzdü. Sakarya’nın Akyazı ilçesi Belediye Başkanı Bilal Soykan ise 4 gün önce yaşanan sel felaketi anında bölgeye ekipleri ile birlikte ulaşarak, mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu. İlçede etkili olan yağışlar sonrasında Dokurcun Beyciler Mahallesi'nde 100 yaşındaki Ayşe Kılıç selde mahsur kaldı. Bölgedeki çalışmalar esnasında ekiplere yardım eden Soykan, 100 yaşındaki kadını mahsur kaldığı yerden kurtararak kucağında taşıdı. Giresun’da kadına şiddet uygulanmasına göz yuman partiye adeta ders niteliğindeki örnek hareket büyük takdir topladı.

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