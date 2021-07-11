Arifiye Belediyesi ilaçlama konusunda sınıfta kaldı Vatandaşlar sıcaklarda evlerinin camlarını açmaya korkuyor Yetersiz kalan çalışmalar vatandaşları isyan ettirdi

Vatandaşların sinek ve haşeratlardan uzak, daha rahat bir yaz geçirebilmeleri için çoğu belediyenin yaptığı ilaçlama çalışmaları konusunda Arifiye Belediyesi sınıfta kaldı. İlaçlama çalışmalarının yetersiz kaldığı ilçede, bazı vatandaşlar yaşadıkları sinek istilasına karşı tepki gösterdiler.

Yaz aylarında artış gösteren ve halk sağlığını önemli ölçüde etkileyen sinek, sivrisinek ve karasinek gibi haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları birçok ilçede hızla yürütülüyor. Arifiye ilçesinde ise bu durum tam tersine ilerliyor. Toplum sağlığını önemli ölçüde etkileyen sinek ve haşereler için başlatılan ilaçlama çalışmaları Arifiye’de yetersiz kaldı. Evlerinin camlarını açmaya korktuklarını ifade eden vatandaşlar, sinek istilası karşısında tepkilerini dile getirdiler. Sıcaklıklar ile birlikte bazı mahallelerden bir kez dahi ilaçlama aracının geçmediğini ifade eden vatandaşlar, belediye yetkililerinin duruma biran önce çözüm bulması gerektiğini sözlerine eklediler.

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