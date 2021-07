Tırın çarptığı genç ölüme böyle koşmuş Feci kaza kameralara yansıdı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen gence tır çarptı. Genç olay yerinde hayatını kaybederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Pamukova ilçesi D650 karayolu Belediye Kültür Merkezi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya istikametinden Bilecik istikametine giden Osman G. yönetimindeki 16 PUT 36 plakalı tır, karşıdan karşıya geçmek isteyen ismi öğrenilemeyen gence çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Pamukova Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, üstünden sadece cep telefonu çıkan gencin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaza anı ise an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, D650 karayolundan karşıya geçmek isteyen gencin bir anda tırın önüne atladığı görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.