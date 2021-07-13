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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil ile çarpışan traktör ikiye ayrıldı: 1 yaralı

İHA

Otomobil ile çarpışan traktör ikiye ayrıldı: 1 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobil ile çarpışan traktör iki ayrılıp, takla attı. Meydana gelen kazada traktör sürücüsü yaralandı.
Kaza, D650 karayolunun Karasu ilçesi Limandere Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinden Adapazarı istikametine seyir halinde olan Melek Y. idaresindeki 34 PF 9641 plakalı Peugeot marka otomobil ile Limandere Köyü iç yolundan Limadere Mahallesi’ne giden Ali Y. idaresindeki 54 HT897 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör ikiye ayrıldı, otomobil ise çarpışmanın sonrasında refüjde durabildi. Kazada traktör sürücüsü Ali Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Ferizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklıklar olduğu öğrenilen Ali Y., Sakarya'da bir hastaneye sevk edildi.
Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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