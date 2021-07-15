Sakarya Valisi Kaldırım: "Tarihin en önemli dönüm noktalarından birini yaşıyoruz" 15 Temmuz şehidi, mezarı başında anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya Valisi Kaldırım: "Tarihin en önemli dönüm noktalarından birini yaşıyoruz" 15 Temmuz şehidi, mezarı başında anıldı

İHA

Sakarya Valisi Kaldırım: "Tarihin en önemli dönüm noktalarından birini yaşıyoruz" 15 Temmuz şehidi, mezarı başında anıldı

İstanbul'da 5 yıl önce Arnavutköy Topkule Kışlası'na girmek isterken FETÖ’nün darbe girişimi sırasında şehit olan özel harekat polisi Serdar Gökbayrak, mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.
15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsünün 5'inci yıl dönümü dolayısıyla Sakarya’da bir dizi program gerçekleştirildi. Program kapsamında ilk olarak 15 Temmuz gecesi şehit düşen Serdar Gökbayrak’ın mezarı ziyaret edildi. Programa, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Garnizon Komutanı Albay Aydın Kutlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Sakarya protokolü, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde görev yapan ve darbe girişimini bastırmak için Arnavutköy Topkule Kışlası'na girmek isterken açılan ateş sonucu şehit düşen Serdar Gökbayrak’ı, Arifiye Hanlı Mezarlığı’nda bulunan kabrini ziyaret ederek, yakınlarına başsağlığı diledi. Şehitler için Kur'anı Kerim okunarak, dualar edildi. Protokol daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Şehidin annesi Ferdane, eşi Necla, çocukları Ceyda, Elif, Alperen, kayınpederi Fevzi Dayan, kardeşleri Mesut, Soner, Saim ve ablası Fikriye ile bir süre sohbet eden Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, şehit ailesine başsağlığı ve metanet diledi.

"Tarihin en önemli dönüm noktalarından birini yaşıyoruz"
Şehit Gökbayrak’ın mezarı başında konuşan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, şu ifadeleri kullandı:
"Şehidimizin kabrinde bir araya geldik. Allah bir daha böyle günler yaşatmasın. Türk tarihi bu tür hadiselerle, bu tür ihanetlerle ve bunun yanı sıra şanlı geçmişiyle, şanlı dönüm noktaları ve kahramanlıklarıyla doludur. Bu asil millet, tarihin her döneminde var olmuş bugüne kadar gelmiş bugünden sonrada ebediyete kadar var olacak, yaşayacaktır. Bize çok büyük bir sorumluluk ve büyük bir emanet bıraktılar, bunun bilincinde olarak İnşallah ona göre çalışacağız ve ona göre hareket edeceğiz. Bu aziz toprak parçasını ve bu aziz milletin şanına yaraşır şekilde temsil ederek ona göre çalışacağız. Tarihin en önemli dönüm noktalarından birini yaşıyoruz. Onun için bir çalışıyorsak on çalışmak düşer. Tabii biz Çanakkale’yi, Kurtuluş Savaşı’nı yaşadık. Hepimizin geçmişine bakarsak şehitler var, hepimizin dedeleri veya soyundan birileri şehit oldu. Biz böyle bir milletiz. İnşallah bir daha böyle bir olay yaşamayız ama karşımıza çıktığı zamanda bu millet nasıl cevap vereceğini göstermiştir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonradan da gösterecektir. Bu ruh, bu damar millette vardır ve yaşamaktadır, İnşallah ilelebet yaşayacaktır".

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarmadan iki günde büyük operasyon 41 kilo 200 gram esrar, bin 918 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarmadan iki günde büyük operasyon 41 kilo 200 ...
İlk kez dikilen İstanbul kekiğinin hasadı yapıldı Marmara bölgesinde ilk kez dikildi çiftçilerin alternatifi oldu Bir bitkiden 10 sene mahsul veren kekiğin yağı 600 lirayı buluyor
YEREL HABERLER İlk kez dikilen İstanbul kekiğinin hasadı ...
Otluk alanda çıkan yangın iş yerine sıçradı Maddi hasarın oluştuğu yangın itfaiyenin zorlu mücadelesiyle söndürüldü
YEREL HABERLER Otluk alanda çıkan yangın iş yerine sıçradı Maddi ...
Sakarya balı, 5 ülkeye ihracat için hazırlanıyor Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: “Sakarya'mızın balı yakında dünyanın dört bir tarafında vitrinlerde olacak”
YEREL HABERLER Sakarya balı, 5 ülkeye ihracat için ...
SUBÜ öğrencileri şehit Gökbayrak’ı unutmadı
YEREL HABERLER SUBÜ öğrencileri şehit Gökbayrak’ı unutmadı
Dehşet görüntüleri gerçek çıktı, kanıt yok deyip raporu kabul etmedi DEAŞ’ın sözde ‘eğitim bakan yardımcısı’nın katliam görüntülerinin montaj olmadığı raporlandı Katliam anlarında yüzünün gözükmediğini iddia ederek raporu kabul etmedi DEAŞ’ın sözde ‘eğitim bakan yardımcısı’nın yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Dehşet görüntüleri gerçek çıktı, kanıt yok deyip ...
Otomobil ile çarpışan traktör ikiye ayrıldı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile çarpışan traktör ikiye ayrıldı: 1 yaralı
FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yakınlarının davası ertelendi
YEREL HABERLER FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yakınlarının davası ...