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Kontrolden çıkan otomobil tıra ok gibi saplandı: 3 yaralı

İHA

Kontrolden çıkan otomobil tıra ok gibi saplandı: 3 yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesi D100 Karayolu’nda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü aynı istikamette giden tıra ok gibi saplandı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza, Erenler ilçesi D100 Karayolu Ankara istikameti Karapürçek girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 BUF 801 plakalı Dacia marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde aynı istikamette giden tıra arkadan adeta ok gibi saplandı. Kazada sürücü araç içerisinde sıkışırken, 2 kişi de yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ise yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırdı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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