Yola dökülen gübre beraberinde kazayı getirdi

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Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde yola dökülen gübre sebebiyle sürücünsün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarptı. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Kaynarca ilçesi Küçük Kaynarca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu istikametinden Kaynarca istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 AEA 144 plakalı Honda marka otomobil, yola dökülen gübre sebebiyle kontrolden çıktı. kontrolden çıkan otomobil, refüje çarparak durabildi. Maddi hasarın meydana geldiği kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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