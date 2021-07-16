Akyazı’da bir mahallenin yolları daha tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde beton yaya yolu imalatlarını tamamlamaya devam ediyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde beton yaya yolu imalatlarını tamamlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı marifetiyle Akyazı’ya bağlı Bedilkazancı Mahallesi üzerinde 400 metrelik güzergahta başlatılan beton yaya yolu çalışmaları tamamlandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, kırsal mahallelerde hayata geçirilen yaya yolu imalatlarının devam edeceği belirtilerek, çalışmanın bölgeye hayırlı olması temenni edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.