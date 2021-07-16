Kurban kesim yerlerinde yoğun denetim

Akyazı Belediyesi Sağlık işleri ekipleri, Zabıta ekipleri, İlçe Tarım müdürlüğü veteriner hekimleri ile birlikte kurban kesim yerlerinde denetleme ve ilaçlama çalışmaları başladı.

Akyazı’da kurban kesimi yapılacak yerlerin denetimine başlanması ile birlikte kontrol ekipleri gittikleri tüm yerlerde kesimhane yetkililerine ve çalışanlarına gerekli uyarıları yapmaya başladı. Özellikle temizlik ve sağlık kurallarına uyulması noktasında taviz verilmeyeceğini belirten yetkililer, kesim yapılacak yerlerin, temiz, boyanmış olması gibi şartlarda uygunluk açısından gerekliliğinin uyarılarında bulundu. Gerekli uygunluk şartlarını yerine getiren kesim yapılacak tüm yerlerin netlik kazanması ile birlikte Akyazı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu yerlerde ilaçlama çalışması yapılarak kesime uygun hale getirecek.

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