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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Fikri Işık, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Sakarya'nın Taraklı İlçesi Mahdumlar Köy Yolu üzerinde meydana geldi. 28 yaşındaki Fikri Işık, seyir halindeyken aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçta sıkışan sürücü Işık, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hayati tehlikesi olmayan yaralı sürücü Fikri Işık, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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