Sulama kanalına düşen 4 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu Saatlerdir süren çalışmada ekipler bir bulguya rastlamadı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde sulama kanalına düşen 4 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu. Saatlerdir süren arama çalışmalarında ise ekipler bir bulguya rastlamadı.
Olay, Geyve ilçesi Bozören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 yaşındaki Ö.A.Ö. sulama kanalına düşerek kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. 10 personel, 4 araç ve 2 arama köpeği ile bölgeye gelen AFAD ekipleri, 4 yaşındaki çocuğu aramak için çalışma başlattı. Şuana kadar herhangi bir bulguya rastlanmazken arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.