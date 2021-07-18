TEM'de kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana uçtu: 3 yaralı

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana uçtu, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı gişeleri Ankara istikametinde mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.A. idaresindeki 06 BP 1603 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak ağaçlık alana uçtu. Kazada araç içerisinde bulunan S.A., Z.A. ve K.A. isimli 3 kadın yaralanırken sürücü kazayı yara almadan atlattı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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