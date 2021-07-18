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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Muhalefet konuşuyor, biz iş yapıyoruz” “18 Haziran 2023'te ise herkes susacak, milletimiz sandıkta konuşacak”

İHA

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, "Muhalefet konuşuyor, biz iş yapıyoruz. 18 Haziran 2023'te ise herkes susacak, Milletimiz sandıkta konuşacak" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Muhalefet konuşuyor, biz iş yapıyoruz” “18 Haziran 2023'te ise herkes susacak, milletimiz sandıkta konuşacak”

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, “Muhalefet konuşuyor, biz iş yapıyoruz. 18 Haziran 2023'te ise herkes susacak, Milletimiz sandıkta konuşacak” dedi.
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, seçimlerin zamanı geldiğinde yapılacağını vurgulayan açıklamalarının, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç tarafından çarpıtılması üzerine basın açıklaması yaptı. Yavuz, erken seçimin söz konusu olmadığını vurgulayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bu konuda söylemleri olduğunu belirtti. Türkiye’nin parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğini belirten Yavuz, bu durumu anlamayan düşüncelerin olduğunu ve konunun çarpıtılmaya çalıştığını söyledi.

“Hadi oradan manipülasyoncu”
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Ne Türkiye'nin ne de AK Parti'nin gündeminde asla erken seçim yoktur. Bunu başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere her birimiz defalarca ifade ettik. İş zamanı iş yapılsın, seçim zamanı seçim yapılsın ve dolayısıyla siyasi istikrarsızlıklarla zaman kaybedilmesin diye Türkiye, parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçti. Ancak maalesef, bunu hala anlamamış olan ya da anlamak istemeyen CHP zihniyeti yine meseleyi çarpıtmaya kalkışmış. Çarpıtma başı olmak için de ilk hamleyi CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç yapmış. Güya ben, ‘seçime gitmeyelim, seçimi kaybederiz’ demişim. Hadi oradan manipülasyoncu. Benim dediğim; Artık Parlamenter sistem değil Cumhurbaşkanlığı sistemi var. Cumhurbaşkanlığı sisteminde de akşamdan sabaha seçim kararı alınmaz, alınamaz. Dolayısıyla iş zamanı iş, seçim zamanı seçim yapılır. Anayasamıza göre meclisin seçim kararı alabilmesi için nitelikli çoğunluğa ihtiyaç vardır. Bu çoğunluğu da bugün herhangi bir ittifak grubu sağlayamamaktadır. Aslında tam da bunun için sistem değişmiştir. Cumhurbaşkanlığı Sistemi, seçimlerin zamanında yapılmasını öngören bir sistemdir. Dolayısıyla Meclisin erken seçim kararı alabilmesi, bu yönüyle de pek olası gözükmemektedir” dedi.

“Muhalefet konuşuyor, biz iş yapıyoruz”
Erken seçimin olmayacağını seçimlerin tarihinde yapılacağını belirten Yavuz, “Elbette Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte Meclisi de seçime götürme imkanına sahiptir. Ancak bu imkanı kullanması için hiçbir neden yoktur. Zira Cumhurbaşkanımız, 5 yıllığına seçilmiştir. Tam da devasa yatırımların yapıldığı, peş peşe temel atmaların ve açılışların gerçekleştirildiği, aşı sayesinde salgın sürecinin hafiflemesiyle Türkiye'nin daha büyük bir yükselme trendi içine girdiği bir zamanda Cumhurbaşkanımız niçin bu yetkiyi kullansın? Kaldı ki Cumhurbaşkanımızın anayasa gereği bir dönem daha Cumhurbaşkanı olma hakkının bulunduğu ve erken seçime giderek bu süreyi kısaltmanın da manasının olmadığı açıktır. İşte baştan sona bu şekilde olan açıklamamdan, bizim seçimden kaçtığımızı çıkartmak, ancak CHP zihniyetince ve Özkoç'ça mümkün olabilir. Zira hakikatin peşinde olmak onlara göre değildir. Onlar çarpıtacak, yalana tevessül edecek, manipüle edecek. Bunu da büyük bir iş yapıyor psikolojisi içinde yapacaklar. Biz milletimizle kol kola daha aydınlık yarınlara doğru yol almaya inşallah devam edeceğiz. Bu zihniyet varsın yalanın siyasetini yapmaya devam etsin. Onlar, varsın bizim hızımızı kesmek için en olmadık yalanlara tevessül etsinler. Biz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni heyecanlara yelken açmaya devam edeceğiz. Varsınlar, erken seçimi ağızlarına sakız yapsınlar. Biz, 18 Haziran 2023'e kadar gece gündüz ülkemizin geleceği için ter dökmeye devam edeceğiz. Elbette seçim olacak ancak seçim zamanında yani 18 Haziran 2023'te yapılacak. Muhalefet konuşuyor, biz iş yapıyoruz. 18 Haziran 2023'te ise herkes susacak, Milletimiz sandıkta konuşacak. Biz Milletimizin sağduyusuna ve Cumhurbaşkanımıza olan teveccühüne güveniyoruz. İşte o teveccühün hakkını vermek için de başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hepimiz, var gücümüzle, inandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz” diye konuştu.

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