Hayvan pazarını pandemi vurdu, esnafın yüzü gülmedi Kurban satıcıları, bu bayram umduğunu bulamadı

Pandemi gölgesinde geçen Kurban Bayramı, Sakarya’da kurbanlık satan esnafın yüzünü güldürmedi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını insanların hayatlarında olumsuz etkiler bırakmaya devam ediyor. Bu doğrultuda pandemi gölgesinde geçen Kurban Bayramı’nda kurbanlık satıcıları bu bayram umduklarını bulamadı. Kaynarca ilçesinde 7 dönüm üzerine kurulan hayvan pazarında esnaf, satmayı planladığı kurbanlıkları alana günler öncesinden getirerek müşterilerini bekledi. Sıkı pazarlıkların geçtiği ve her çeşit hayvanın bulunduğu pazara alıcılar çok ilgi göstermedi. Pazarda, koçların fiyatları 3 bin ile 3 buçuk bin lira arasında değişirken, koyunlar ise 2 bin lira arası alıcı buldu. Büyükbaş hayvanlarda ise dana 26 bin ile 27 bin arasında değişiklik gösterirken, satıcılar hayvanları zararına satışa çıkardıkları halde bir kısmının ellerinde kaldığını söyledi.



Soran çok, alan hiç yok

Kurban Bayramı’nda umduğunu bulamayan hayvan satıcısı Mahmut Akyol, “Bugün 4 kişilik hayvan 8 bin lira 2’şer bin lira oluyor koç tercih edeceğine düve tercihtesin daha iyi. Geçen sene daha iyiydi ama bu sene hiç verim yok” dedi. Kurbanlıkların fiyatlarını soranların çok olduğunu belirten Seçkin Koca, “Kurbanlık keçilerimizi getirdik satışa biri 112 kilogram ve 3 buçuk bin lira diğerleri ise 80’er kilogram 2 bin 800 liradan satışa sunduk. Talep konusunda ise soran çok ama icraat daha göremedik” diye konuştu.

Yaklaşık 4 adet hayvan sattığını belirten Mehmet Çelik ise, “Pazara koç getirdik ve şuana kadar satılan 3 tane 4 tane alıcı yok, para yok. Kurbanlıklar bin 500 ile 2 bin arası bekliyoruz. Soran çok alan hiç yok. Millette parada yok kesemiyorlar bir seneden beri bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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