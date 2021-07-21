Havaya atılan serseri mermiler 4 evin çatısını deldi

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Sakarya’nın Hendek ilçesinde havaya açılan ateş neticesinde serseri mermiler ilçede bulunan 4 evin çatısını deldi.

Olay, ilçede bulunan vatandaşların çatıları akmaya başlayınca gün yüzüne çıktı. Çatılarda yaşanan problem sebebi ile bölgeye giden usta Hüsamettin Zengin, gördüğü manzara karşısında şaşırdı. Atılan mermilerin, 4 evin çatısını deldiğini gören usta Zengin o anları fotoğraflayarak tepkisini dile getirdi. Zengin, “Yasaklar kalkınca millet cemiyetlerde mermi atar oldu. 10 gün içerisinde 4’üncü çatıyı onardım. Soğuksu, Yeşilyurt ve Sivritepe Mahallesi'nde bulunan 4 çatıya gittim durum bu, birinin canı yanmadan buna dur diyelim” diyerek duruma tepki gösterdi.

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