Sakarya’da yağış etkisini gösteriyor Kavurucu sıcaklar yerini, yağmurla birlikte oluşan serinliğe bıraktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıda bulunduğu yağış Sakarya’da etkisini göstermeye başladı. Kavurucu sıcaklar, yerini yağışla birlikte oluşan serinliğe bıraktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından Sakarya’da sağanak yağış etkili oldu. Yağış ile birlikte hava sıcaklığında 5 ila 10 derece arasında düşüş yaşandı. Cuma gününe kadar etkili olması beklenen yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kaçacak yer aradı. İl genelinde etkili olması beklenen yağış sebebi ile yaşanabilecek olumsuzlara karşı uyarılarda bulunuldu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.