Bayram günü korkutan yangın: Ahşap ev alevlere teslim oldu

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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Kurban Bayramı’nın ikinci gününde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın korkuttu. Ekiplerce söndürülen yangın sonrasında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Adapazarı ilçesi Sakarya Mahallesi 737 Sokak üzerinde bulunan ve İ.T.'ye ait olan 2 katlı ahşap evde çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten evin 2’nci katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, bölgeye tedbir amaçlı sağlık ekipleri de sevk edildi. Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale gelirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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