Karasu´da denize girmek yasaklandı 

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KARASU (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Karasu ilçesinde, aşırı dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı. Cankurtaranlar anonslar yaparak denizde olanları sahile çıkardı.

Karasu sahilleri tatilcilerle dolarken, denizin aşırı dalgalı olması tehlike oluşturdu. Olası tehlikelere karşı Karasu Kaymakamlığı´nın kararıyla denize girmek yasaklandı. Sahilde bulunan cankurtaranlar, anonslar yaparak denizde bulunanların sahile çıkmasını istedi. Vatandaşlar sahilde oturarak zaman geçirdi. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

2021-07-22 14:29:26



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