Şehir merkezinde seyir halindeki cip alevlere teslim oldu

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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde seyir halindeki cipin motor kısmı alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Kudüs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen cip seyir halindeyken motor kısmından duman yükseldi. Sürücüsü durumu fark ederek aracı yol kenarına çekti. Motor kısmı alev alan cip için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı. Araçta maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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