Büyükşehir, şehirdeki otobüs duraklarına doğal güzellikleri işledi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Sakarya Bir Başka’ sloganıyla başlattığı tanıtım çalışmaları kapsamında, şehirde turizm noktalarına ait fotoğrafları otobüs duraklarına işlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında şehrin sosyal, kültürel ve turistik kimliğini yansıtan dokunuşlar yapıyor. ‘Sakarya Bir Başka’ sloganıyla kent genelinde bir çok alanda, Sakarya’nın turizm noktaları ile doğal güzelliklerini tanıtan çalışmalar yapan Büyükşehir, otobüs duraklarına şehrin cennet köşelerini işledi. Yapılan çalışma kapsamında kentin 16 ilçesinde bulunan doğal güzellikler, ilk etapta Adapazarı ve Serdivan’da bulunan 50 otobüs durağına işlendi. Renkli ve kaliteli baskıyla yapılan durak giydirmeleri, ilk günden itibaren vatandaşların beğenisini topladı. Duraklarda otobüs bekleyen Sakaryalılar Karasu Sahili, Doğançay Şelalesi ve tarihi istasyonu, Maden Deresi, Sapanca Gölü, Tarihi Beşköprü, Taraklı Karagöl, Davlumbaz, Acelle, Soğucak, Dikmen Yaylaları, Acarlar Longozu’nu gördü. İlgi toplayan çalışma kapsamında bir çok ilçede duraklar bu şekilde hazırlanacak.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sakarya Bir Başka sloganıyla Büyükşehir Belediyemiz tarafından başlatılan şehrin tanıtım projelerine, durak giydirme işlemiyle devam ediliyor. Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında ilk etapta Adapazarı ve Serdivan’da 50 durağımıza şehrin dört bir yanında yer alan doğal ve turistik noktaların görselleri işlendi. Bu çalışma, önümüzdeki süreçte hızlanarak devam edecektir. Sakarya’nın güzelliklerini her bir vatandaşımızın yakından görüp tanıması için çalışmalarımız gayretle sürecektir” denildi.

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