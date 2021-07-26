Büyükşehir fidanlığında çalışmalar devam ediyor

Sakarya Büyükşehir belediyesinin tarım ve orman bakanlığı ve kooperatiflerden işletme yetkisini aldığı Yanık mıntıkası Fidan Üretim Merkezi’ndeki çevre düzenleme işlemleri hız kesmeden devam ediyor.

Şehrin tarımsal kalkınmasında büyük rol oynayacak olan Yanık Fidan Üretim Merkezinde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmaları da başlatıldı. Çalışmalar sonunda üretim merkezi, sürdürülebilir istihdama ve pazar arzındaki artışa katkı sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Fidan A.Ş. Sakarya tarımını çok daha iyi noktalara ulaştırmak adına çalışmalara devam ediyor. Fidan A.Ş marifetiyle Sapanca’da kurulan Yanık Fidan Üretim Merkezi’nde tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmalarına da ara vermeden başlandı. Hayata geçirilen çalışmalar kapsamında üreticinin ve bölgeye alışverişe gelen müşterilerin yol sorunu yaşamaması için alan içerisinde bulunan yol yeni yüzüne kavuşuyor. Kısa süre içerisinde üretim faaliyetlerine başlanacak olan merkezde sözleşmeli üretim modeli ile şehirde üretilen süs bitkilerindeki verimin artırılması hedefleniyor.

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