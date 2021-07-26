Ticaret Merkezi ihalesinin üçüncü etabı 3 Ağustos’ta yapılacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin ticari hayatına büyük katkı sağlayacak Ticaret Merkezi’nin ihalesinin üçüncü etabı 3 Ağustos gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin karşısına kurulacak ve şehrin ekonomik hayatına büyük katkı sağlayacak Ticaret Merkezi üçüncü etap ihalesine çıkacak. 3 Ağustos Salı günü saat 15.00’da Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek ihalede, 16 adet bağımsız ofis ve iş yeri satışa sunulacak. En düşük bağımsız bölümün muhammen bedeli 480 bin 660 TL iken, en yüksek bağımsız bölümün muhammen bedeli ise 2 milyon 321 bin 250 TL olarak belirlendi.

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