AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, vatandaşlarla buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile birlikte ilçede vatandaşlarla bir araya geldi.

Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile birlikte ilçede vatandaşlarla bir araya geldi. Heyet, ilk olarak Serdivan Muhtarlar Derneği’nde 24 mahalle muhtarı ile bir araya gelerek, kendilerine yöneltilen soruları cevaplandırarak, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Dernek ziyaretlerinin ardından Ali İhsan Yavuz ve beraberindeki heyet, Kazımpaşa, Reşadiye ve Hamitabat mahallerini gezerek vatandaşlarla buluştu. Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Serdivan’daki program kapsamında, İl Başkanı Yunus Tever, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile Serdivan Aile Çay Bahçesinde bir araya geldi. Sohbet öncesi çay bahçesindeki masaları da tek tek ziyaret eden Yavuz, gençlerin çay içtikleri masaya misafir oldu, birlikte sohbet etti.

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