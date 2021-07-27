Artan vakalara karşı Sakarya Valisi uyardı Vali Kaldırım: “İlimizde vaka sayıları maalesef yeniden artmaya başladı”

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Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, artan vakalara karşı sosyal medya hesabından uyardı.

Korona virüs vaka sayılarında ülke genelinde artış yaşanıyor. Bu kapsamda Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, şehirde yeniden artışa geçen vaka sayıları için vatandaşları uyardı. Vali Kaldırım, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Sevgili Sakaryalılar; İlimizde vaka sayıları maalesef yeniden artmaya başladı. Salgından korunmanın tek yolu aşı yaptırmak ve tedbirlere sıkı sıkıya uymak. Lütfen aşımızı vakit kaybetmeden yaptıralım, tedbirlere hassasiyetle uyalım” ifadelerine yer verdi.

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