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Sakarya’da acı olay: Ağabeyinin kullandığı kepçenin altında kaldı Kepçenin altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, ablası yaralandı

İHA

Sakarya’da acı olay: Ağabeyinin kullandığı kepçenin altında kaldı Kepçenin altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, ablası yaralandı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde tarlaya gittikleri esnada, ağabeyinin kullandığı traktörün kepçesinin altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, ablası ise yaralandı.
Olay, Kaynarca ilçesi Okçular Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağabey Y.B. idaresindeki 54 VL 234 plakalı traktör ile tarlaya gitmek isteyen 4 yaşındaki Hamza B. ve kız kardeşi A.B., kepçe kısmına bindi. Seyir halindeyken öndeki kepçesi açılan traktörün altında kalan 4 yaşındaki Hamza B. olay yerinde hayatını kaybederken, kız kardeşi A.B. ise yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine yaralı A.B. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bölgeye gelen jandarma ekipleri konuyla alakalı soruşturma başlatarak, küçük yaştaki çocuklara traktör vermemeleri konusunda uyarılarda da bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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