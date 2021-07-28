İhlas Kuzuluk Termal Otel’de ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ ile hizmette 1. yıl

İhlas Kuzuluk Termal Otel 'Güvenli Turizm Sertifikası' ile verdiği hizmetlerinde 1’inci yılını doldurdu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan, turizmde göz bebeği tesislerden biri olan ve 12’nci kez 'Güvenli Turizm Sertifikası' almaya hak kazanan İhlas Kuzuluk Termal Otel müşterilerine sağlıklı bir ortamda tatil hizmeti sunmaya devam ediyor. Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı tarafından önerilen sertifikasyon programı çerçevesinde; belirlenen ve konaklama tesisleri için geçerli olan 171 kritere göre yapılan denetimlerden başarı ile geçen İhlas Kuzuluk Termal Otel 12’nci kez Güvenli Turizm Sertifikası almaya hak kazandı.

Konaklama tesisleri ve tesisler bünyesinde yer alan yeme ve içme ünitelerinde pandemi süresince uygulanacak korona virüs tedbirleri ve hijyen uygulamaları da değerlendirme kriterleri kapsamında yer alıyor. 'Güvenli Turizm Sertifikası'na sahip olan İhlas Kuzuluk Termal Otel her ay Control Union uluslararası denetim firması tarafından düzenli olarak denetleniyor.

Huzur veren kuş seslerinin cıvıltılarının ve yeşilin birbirine karıştığı tabiatın tüm güzelliklerini bir arada bulunduran İhlas Kuzuluk termal tesisleri, müşterilerine yorgunluklarını giderebilme ve doğa ile iç içe olabilme fırsatını sunuyor. Aileler için en güzel dinlenme yerlerinden biri olan ve Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan İhlas Kuzuluk Termal tesisleri tatil severleri kendi evindeki rahatlığı aratmayacak şekilde sunduğu imkanlar ile konaklamaya bekliyor.

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