Siber suçlardan 6 ayda 40 şüpheli tutuklandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2021 yılının ilk 6 aylık sürecinde gözaltına alınan 232 şüpheliden 40’ı tutuklanırken 18’ide adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2021 yılının 6 aylık bilançosunu açıklandı. Açıklanan rakamlara göre 2021 yılının 6 ayında toplam 798 olaya müdahale eden ekipler 232 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 40’ı tutuklanırken 18’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda yasa dışı bahis kanununu ihlal eden 392 şahsı tespit ederek toplamda bin 218 dijital materyali inceledi. Ayrıca 6 aylık dönemde bin 63 sosyal medya hesabı üzerinde de işlem yapıldığı açıklandı.

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