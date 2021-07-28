Serdivan’da zengin içerikli kütüphane

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi Kütüphanesi, 11 bin cilte yaklaşan zengin kitaplığıyla pandemi döneminde de araştırmacılara hizmet vermeye devam ediyor.

Fikir Sanat Akademisi Kütüphanesi’nden yapılan açıklamada, özellikle Felsefe, Sanat ve Sosyal Bilimler alanlarında içerik açısından zengin ve nitelikli yayınları bünyesinde barındırdığı ve Gazali, İbni Rüşd, Aristoteles ve Platon gibi geçmiş dönem düşünürlerin eserlerinin yanı sıra Habermas, Zizek ve Bauman gibi pek çok çağdaş ismin kıymetli eserlerini de okuyucusuna sunduğu bildirildi.

Haftanın yedi günü saat 09.00’ dan 00.00’a kadar açık olan Kütüphane araştırmacılarına ödünç kitap alma imkanı da sağladığı ifade edildi. Yapılan açıklamada, Fikir ve Sanat Kütüphanesinin, pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenen oturma planı ve temizlik anlayışıyla ziyaretçilerine güvenli bir çalışma ortamı sağladığı belirtilirken, ayrıca fiziki mesafe kuralı gereği, aynı anda belirli sayıda okuyucuyu kabul etmekte olan kütüphanede, http://www.fikirvesanat.org/randevu.php adresini ziyaret ederek randevu oluşturulabileceği bildirildi.

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