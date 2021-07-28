Uluslararası fuarda Sakarya ve SUBÜ tanıtılıyor

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 142 ülkedeki potansiyel öğrencilere yönelik olarak düzenlenen ‘Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı’nda 17 ekip üyesiyle yer alarak Sakarya’yı ve üniversiteyi tanıtıyor.

SUBÜ, ‘Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021’de standıyla yer alıyor. Fuar, Türkiye’nin yükseköğretimde küresel ölçekte bir cazibe merkezi olma niteliğinin korona virüs pandemi sürecinde de olumsuz etkilenmemesi için 142 ülkedeki potansiyel öğrencilere yönelik olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenleniyor. SUBÜ’den 17 online ekip üyesinin yer aldığı stantta çeşitli üniversite adayı yabancı öğrenciler tarafından yöneltilen sorular anında cevaplanarak üniversite hakkında bilgiler paylaşılıyor. Ayrıca sayfada üniversiteyi tanıtıcı görsel materyallerin yanı sıra; bölümprogram listesi, harç ücretleri, istatistiksel bilgiler ve gerekli evraklara kolay ulaşım imkanı sağlanıyor. YÖK tarafından alınan çeşitli kararlar ve uygulanan stratejilerle Türkiye, dünyada en çok uluslararası öğrenciye sahip 10 ülke arasına girmeyi başarmıştı.

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