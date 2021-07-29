Vahşice öldürülen karı koca cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı Maktul kocanın üvey kardeşi ve onun sevgilisi, cinayette şüpheli olarak görülüyor Cinayetten kısa süre sonra İran'a kaçan şüphelileri sorgulamak için İnterpol aracılığı iadeleri istendi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde parçalanmış halde çöp poşetine konularak toprağa gömülen yabancı uyruklu karı kocanın öldürülmesi olayı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cinayette şüpheli olarak görülen maktul koca M.Z'nin üvey kız kardeşi ve onun sevgilisinin İran'a kaçtığını tespit eden polis ekipleri, şüphelileri sorgulamak için İnterpol aracılığı ile İran’dan iadelerini istedi.

Dehşete düşüren olay, 1 Temmuz Perşembe günü Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, arazide gezen köpekler kesik bir ayak buldu. Durumun ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, toprağa gömülü şekilde çöp poşeti buldu. Çöp poşetinin içerisinden parçalanmış halde iki kişinin cesedini buldu. Cesetlerin İran uyruklu 40 yaşındaki A.S. ile 39 yaşındaki M.Z.’ye ait olduğunu ve emlak işiyle uğraştıkları belirleyen ekipler konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Konuyla ilgili ise yabancı uyruklu A.M. gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. İranlı karı kocanın Türkiye'de iş yeri olmadan zengin yabancılara emlakçılık hizmeti verdiklerinden yola çıkan polis ekipleri, cinayetin emlak komisyonu yüzünden çıkan anlaşmazlık sebebiyle işlendiği ihtimali üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda ekipler, öldürülen M.Z.'nin üvey kız kardeşi ve üvey kız kardeşinin sevgilisinin cinayette olağan şüpheli olarak görüldüklerine dair bulgulara ulaştı. Cinayetten kısa bir süre sonra üvey kız kardeş ve sevgilisinin İran’a kaçtığı öğrenilirken, polis ekipleri, şüphelileri sorgulamak için İnterpol aracılığı ile İran’dan iadelerini istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.