Asker uğurlamasında yolu kapatıp havaya ateş açan maganda yakalandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde asker uğurlamak için eğlence düzenledikleri esnada alt geçidi trafiğe kapatan grupta havaya ateş açan maganda polis ekiplerince yakalandı.



Olay, Adapazarı ilçesi Papuççular Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker eğlencesi düzenleyen grup cadde üzerinde bulunan alt geçidi trafiğe kapattı. Trafiği kapatarak araç yoğunluğu oluşmasına sebep olan grupta bir süre sonra eli silahlı bir maganda ortaya çıkarak havaya ateş açtı. Magandaların yolu kapatması ve havaya silahla ateş açması saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde; alt geçidin trafiğe kapatılarak askerin havaya atılması, eli silahlı magandanın gelerek havaya ateş açması ve gruptan birinin “polis gelmeden gidelim hadi” dediği anlar yer aldı.



Olay sonrası harekete geçen polis ekipleri, bölgede 4 adet kurusıkı tabancaya ait patlamış kovan buldu. Konu ile alakalı yapılan çalışmalar kapsamında havaya ateş açan kişinin T.G. olduğu tespit edildi. Tespit sonrasında T.G. isimli şüpheli olayda kullanmış olduğu kurusıkı tabanca ile birlikte yakalandı. Şüpheli, ‘Genel Güvenliği ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak’ suçlarından yasal işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

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