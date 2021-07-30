Yorgun mermi otomobilin camından girdi 



İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde, seyir halindeki otomobilin camından yorgun mermi girdi. Sürücü Okan Satıcı, merminin sokakta oynayan çocuklara isabet etmemesinin sevincini yaşadı.

Olay, akşam saatlerinde Sapanca ilçesi Rüstempaşa Mahallesi Serdar Sokak´ta meydana geldi. Okan Satıcı´nın kullandığı otomobilin ön camına yorgun mermi isabet etti. Mermi camdan girerken, aracın camı hasar gördü. Olay yerine gelen polis ekibi incelemede bulunarak, araştırma başlattı.

Aracıyla sokakta ilerlediği sırada bir ses duyduğunu belirten Okan Satıcı, "Sokakta oyun oynayan bir sürü çocuk var. Ya onlara gelseydi ne olurdu. Artık bu işe bir son verilsin. Havaya kurşun sıkmayalım. Yorgun mermi kimseye isabet etmesin" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK

2021-07-30 00:55:00



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