Sakarya'da MTB Cup dağ bisikleti heyecanı



SAKARYA, (DHA) Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 15 ülkeden 150'ye yakın sporcunun katılımıyla Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde MTB Cup dağ bisikleti heyecanı başladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Ekrem Yüce, "Bisiklet sporunun kalbi şu anda vadimizde atıyor. Nefesler yine tutuldu, dev bir organizasyonu misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) MTB Cup dağ bisikleti yarışları Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde start aldı. Dünya seviyesinde olan yarışların ilki olan Sakarya MTB Cup (HC-XCO) turu, saat 10.00'da start aldı. Vadi içinde bulunan 4,5 kilometrelik parkurda başlayan yarış, nefes kesen anlara sahne oldu. Türkiye'nin dört bir yanından bisikletseverler organizasyonu takip etmek için Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ne geldi. Daha önce UCI Dağ Maratonu Dünya Şampiyonası ve Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu gibi dev organizasyonların yapıldığı Bisiklet Vadisi'nde UCI MTB Cup yarışları için piste gelen 15 ülkeden 150'den fazla sporcu, podyum için kıyasıya yarıştı.

Başkan Ekrem Yüce, Büyükşehir olarak bir dünya serisine daha ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Bisiklet sporunun kalbi şu anda vadimizde atıyor. Nefesler tutuldu, dev bir organizasyonu misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. MTB Cup'ın ilk gününde birinci etap yarışları başladı. Dünya klasmanından birçok yıldız sporcu podyum için pedal çeviriyor. Bu heyecana bizimle birlikte ortak olan tüm bisikletseverlere teşekkür ederiz. Bugün akşam saatlerine kadar sürecek olan yarış, 1 Ağustos Pazar günü 110 kilometrelik parkurda başlayacak. Tüm Sakarya'yı bekliyoruz" dedi.

DHA-Spor Türkiye-Sakarya Alişan KOYUNCU

2021-07-30 12:09:50



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