Beton mikseri işte böyle devrildi Vatandaşların aracın devrilmemesi için verdiği mücadele yetersiz kaldı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde araziye beton dökümü için gelen beton mikseri devrildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Akyazı ilçesi Osmanağa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalleye beton dökümü için gelen bir beton mikseri, arazide yan yatmaya başladı. Bu esnada çevredekiler aracın devrilmemesi için üzerine çıkarak ağırlık yapmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların da çabası yetersiz kalınca beton mikseri devrildi. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, kaza esnasında yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu. Görüntülerde; beton mikserinin yan yatmaya başladığı anlar ve vatandaşların devrilmemesi için gösterdiği mücadele yer aldı.

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